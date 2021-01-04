Ученые пояснили, в чем разница между мужским и женским мозгом

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04.01.2021, 6:04, Новости дня
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О том, что существует разница между мужской и женской психологией, известно уже давно. Но в чем именно она состоит и не является ли следствием физиологических отличий между полами?

Над этим вопросом ученые бьются уже давно. И они, откровенно говоря, так и не пришли к единому мнению, так как существует сразу два различных мнения по поводу женской и мужской психологии, вернее – разницы между ними.

Одни исследователи уверены в том, что, разница продиктована исключительно отличиями в регуляции репродуктивной функции. Другие же говорят, что ее нужно сначала поискать в обычных поведенческих моделях и логике мышления. В том и ином случае ученые отмечают несколько иное строение головного мозга у мужчин и женщин.



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