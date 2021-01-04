Лидер республиканцев в Палате представителей усомнился в победе Байдена

04.01.2021, 5:22, Новости дня

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Лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Конгресса США Кевин Маккарти поддержал попытки ряда парламентариев оспорить объявление кандидата от Демократической партии Джо Байдена избранным президентом Соединенных Штатов.

«Я думаю, это правильно, чтобы у нас [в Конгрессе] были обсуждения [итогов американских выборов]. Как вы видите сейчас, сенаторы будут возражать, Палата представителей будет возражать (против объявления Байдена избранным президентом Соединенных Штатов – прим. ВЗГЛЯД) – как иначе можно решить проблемы с выборами?» – приводит РИА «Новости» текст заявления Маккарти изданию Hill.

Напомним, 2 января группа сенаторов США от Республиканской партии объявила о намерении выразить формальное возражение против итогов голосования выборщиков в день утверждения результатов американских выборов Конгрессом 6 января.

В первый день 2021 года президент Соединенных Штатов Дональд Трамп анонсировал проведение большого митинга в Вашингтоне в день официального утверждения итогов американских выборов обеими палатами Конгресса США (6 января).

В последний день 2020 года Трамп призвал не мириться с «пародией» на прошедшие в США выборы, подчеркнув, что голосование было сфальсифицировано. Ранее Трамп обвинил Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований (ФБР) в бездействии относительно фальсификаций в ходе американских выборов.

Согласно официальным результатам голосования выборщиков, Байден набрал 306 голосов от штатов, а Трамп – 232. В Демократической партии США собрались 20 января провести виртуальную инаугурацию Байдена. Тем временем сторонники действующего президента США намерены организовать альтернативную «онлайн-инаугурацию» Дональда Трампа.