Сотрудники российской обсерватории обнаружили новое сверхскопление галактик

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04.01.2021, 5:12, Новости дня
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Об открытии ранее неизвестного сверхскопления галактик заявили сотрудники российской обсерватории «Спектр-РГ». Напомним, что в данном случае речь идет об использовании оборудования для наблюдений за глубоким космосом, выведенном на орбиту Земли еще в 2019 году.

Обсерватория состоит из двух рентгеновких телескопов, один из которых российского, другой – немецкого производства. По плану, за несколько лет и их помощью ученые должны создать наиболее полную карту звездного неба.

В обнаруженное сверхскопление входит несколько десятков тысяч галактик, говорят ученые. На сегодня это самая крупная структура, открытая астрономами за последнее время. Однако это далеко не единственное достижение космической обсерватории.



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