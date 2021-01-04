Проросли семена риса, побывавшие на Луне

04.01.2021, 5:12, Новости дня

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После возвращения на Землю китайского космического зонда. Побывавшего на Луне, из него извлекли, кроме прочего, и семена риса, которые были отправлены в далекое путешествие в рамках научного эксперимента.

Затем их поместили уже в наземную лабораторию, чтобы посмотреть, как изменилась их способность к продолжению растительной жизни. На радость ученых семена проросли!

Напомним, что запуск космического корабля «Чанъэ-5» состоялся в ноябре прошлого года, а в декабре он уже возвратился на Землю с ценными «трофеями». По словам ученых, теперь можно точно утверждать, что рис можно выращивать даже в условиях космоса, так как невесомость и отсутствие земной атмосферы семенам не вредят. В исследованиях принимают участие сотрудники Южно-Китайского сельскохозяйственного университета.