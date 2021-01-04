 

Проросли семена риса, побывавшие на Луне

04.01.2021, 5:12, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

После возвращения на Землю китайского космического зонда. Побывавшего на Луне, из него извлекли, кроме прочего, и семена риса, которые были отправлены в далекое путешествие в рамках научного эксперимента.

Затем их поместили уже в наземную лабораторию, чтобы посмотреть, как изменилась их способность к продолжению растительной жизни. На радость ученых семена проросли!

Напомним, что запуск космического корабля «Чанъэ-5» состоялся в ноябре прошлого года, а в декабре он уже возвратился на Землю с ценными «трофеями». По словам ученых, теперь можно точно утверждать, что рис можно выращивать даже в условиях космоса, так как невесомость и отсутствие земной атмосферы семенам не вредят. В исследованиях принимают участие сотрудники Южно-Китайского сельскохозяйственного университета.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.09 / В российских кинотеатрах запретят запирать двери во время сеансов

06.11 / Лукашенко открыл третью линию минского метро

31.12 / Затраты на производство китайского смартфона Xiaomi Mi 11 оказались такими же, как у iPhone 12

06.09 / Глава МИД Германии впервые упомянул “Северный поток – 2” в связи с отравлением Навального

10.09 / Suzuki обновила хетчбэк Swift для Великобритании

20.08 / Аграриев Севастополя научат увеличивать продажи и повышать прибыль

01.07 / Явка на голосовании по Конституции превысила 56%

20.08 / Вашингтон захотел вернуть санкции ООН против Ирана

03.01 / В РФ за сутки выявили 24,1 тыс. случаев коронавируса

28.09 / США призвали к немедленному прекращению боев в Карабахе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска