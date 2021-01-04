 

Мнение: Реклама с детьми

04.01.2021, 5:06, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24


Дети изображают радость и любовь к Украине за 500 гривен.

Как Зеленский нанимал детей для своей новогодней рекламы.

За участие в новогоднем ролике Зеленского детям платили по 500 грн

Детей, которых задействовали в массовке во время съемки новогоднего поздравления президента Владимира Зеленского, нашли с помощью кастингового агентства "Лот". При этом, за участие в ролике каждый из малышей получил по 500 гривен. Объявление о наборе мальчиков и девочек для съемок было подано 25 декабря, в нем было указано, что для "новогодней рекламы" нужны "девочки и мальчики 5-8 лет". Об этом сообщает "Зеркало недели"со ссылкой на "Страсти".

Съемки проходили 27-28 декабря в одну или две смены, согласно объявлению. Родителям, которые заинтересовались предложением, говорили, что сниматься будет поздравление для Владимира Зеленского, а детям надо будет отыграть эмоции.

Кроме того, сообщается, что съемки продолжались с 18:00 до 3:00 следующего дня, несмотря на то, что действующим законодательством запрещено привлекать несовершеннолетних к ночным работам, если вечерняя смена хотя бы частично приходится на время после 22.00. То есть, в течение 5 часов незаконно эксплуатировали детский труд в интересах Владимира Зеленского.

https://www.5.ua/ru/polytyka/za-uchastye-v-novohodnem-rolyke-zelenskoho-detiam-platyly-po-500-hrn-smy-233294.html – цинк

Явно намерен переплюнуть Порошенко, который платил за 5 минут пофотографироваться с Трампом.
Но дно конечно еще не достигнуто, оно будет ближе к 5-7%.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.08 / «А девочка созрела»

31.07 / Мнение: Зачем бойцы «ЧВК Вагнера» летели в Стамбул?

17.09 / Мнение: Близнецы-братья

31.10 / “Я собралась к психологу”: Айза Долматова всерьез обеспокоена своим психическим состоянием

09.10 / Полиция ищет хулигана, самовольно демонтировавшего в почтовом отделении ящик для доносов

17.11 / Доктор Мясников назвал период наибольшего риска заражения коронавирусом

28.09 / Никита Ефремов откровенно рассказал о неудачном браке

07.09 / Семья Маргариты Тереховой рассказала о ее плохом состоянии здоровья

29.10 / Жена тренера «Зенита» Анна Семак поблагодарила вора за кражу ее смартфона

08.11 / Разряд патриотизма

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска