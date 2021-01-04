 

Мнение: Об искусственном происхождении коронавируса: доказательства

04.01.2021, 4:38, Разное
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То, о чём прежде шептались маргиналы и конспирологи, о чём кричали таблоиды и жёлтые СМИ, и что по инерции опровергается официальной наукой, похоже становится мейнстримом. Во всяком случае, теперь заявления на грани сенсационных звучат уже с очень высокого уровня. Тем более, что вопрос-то пока ещё остаётся: имеет ли новый #коронавирус SARS-CoV-2 естественное или искусственное происхождение?

Похоже, в действующей Вашингтонской администрации не просто склоняются ко второму варианту, но имеют в отношении него веские доказательства.

Примерно год назад сквозь стену умолчания в Китае начали просачиваться сведения о новой смертельно опасной инфекции, которая в 2020 году поставила на уши всё человечество. Официальный Пекин недолго всё отрицал, но затем раскрыл половину правды: в Ухане появился вирус-убийца, впоследствии названный SARS-CoV-2. По официальной версии, он пришёл с рынка морепродуктов, где кто-то не вовремя продал и купил энное число летучих мышей.

Сомнения возникли сразу же. Первый случай заболевания был выявлен 1 декабря 2019 года, и пациент не сообщал о связи с Уханьским рынком морепродуктов. Не было обнаружено эпидемиологической связи между первым пациентом и последующими случаями. По данным исследователей, 13 из 41 случая не имели связи с рынком.

Далее доктор Джеймс Лайонс-Вейлер, генеральный директор Института чистых и прикладных знаний, заявил, что проанализировал всю последовательность генома этого вируса и сделал вывод, что этот конкретный вирус имеет лабораторное происхождение. Французский учёный Люк Монтанье, получивший Нобелевскую премию за открытие ВИЧ, заявил, что #коронавирус разработали молекулярные биологи, добавив в него частицы ВИЧ, поскольку, возможно, они хотели создать вакцину против СПИД.

Но потом эти заявления задвинули на задворки. И вот теперь заместитель советника президента #США Дональда Трампа по национальной безопасности Мэтью Поттинджер назвал утечку из лаборатории в Китае самой достоверной теорией возникновения эпидемии. По его словам, последние разведывательные данные указывают на утечку вируса из сверхсекретного Уханьского института вирусологии, расположенного в 11 милях от упомянутого рынка морепродуктов, заявив: «Существует все больше свидетельств того, что лаборатория, вероятно, представляет наиболее надёжный источник вируса».

Американский чиновник утверждает, что патоген, возможно, ускользнул из лаборатории из-за «утечки или аварии». Он также добавил, что «даже представители истеблишмента в Пекине открыто отвергли историю с рынком». Возможно сам Дональд #Трамп предоставит доказательства к 6 января, когда конгресс должен будет принять решение об утверждении результатов президентских выборов в #США. Хотя также не исключено, что это всего лишь ловкий политический ход, чтобы лишний раз обвинить Демпартию в потворстве Пекину.

А вы верите в искусственное происхождение SARS-CoV-2?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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