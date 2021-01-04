 

Глава МВД Сербии рассказал о незаконной прослушке президента Вучича

04.01.2021, 4:32, Разное
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Телефонные разговоры президента Вучича незаконно прослушивались. Об этом, как передает местное издание Danas, рассказал министр внутренних дел Александр Вулин.

По словам Вулина, главу государства прослушивали «не из благих намерений», однако цели злоумышленников пока не ясны. Сейчас правоохранители и спецслужбы начали расследование инцидента.

Глава МВД связал прослушку президента с задержаниями представителей черногорских мафиозных кланов и борьбой главы государства с организованной преступностью.

Вулин также напомнил, что в последние годы сотрудники правоохранительных органов Сербии задержали несколько человек, которые угрожали Вучичу и его семье в соцсетях.

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Источник: Новая газета



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