 

В Китае научились дезинфицировать автобусы за 30 секунд

04.01.2021, 4:20, Новости дня
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Технология, применение которой позволяет полностью продезинфицировать салон автобуса за полминуты, пока он стоит на конечной остановке, создана в Китае. Ее испытали в Гуанчжоу.

Как сообщают разработчики, чтобы убить все болезнетворные бактерии, скопившиеся в салоне автобуса или троллейбуса после перевозки пассажиров, водителю теперь достаточно нажать только одну кнопку.

Данную систему установили для проверки на 41 транспортное средство, где она успешно была протестирована. Проверяли эффективность работы быстрого дезинфектора эксперты, которые брали пробы с поверхностей на ватные тампоны и отправляли их в лабораторию. В среднем показатель RLU падал с 23 до 2 единиц, что является отличным результатом.



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