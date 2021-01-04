Российские ученые сумели реконструировать облик скифского царя

04.01.2021, 4:20, Новости дня

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Уникальную работу проделали исследователи из Института этнологии и антропологии, который носит имя Миклухо-Маклая. По останкам черепа, найденного в древней могиле, они сумели воссоздать скульптурное изображение обличия жившего несколько тысяч лет назад человека. Так выглядел скифский царь, утверждают ученые.

Сами раскопки проводились давно – в период с 1998 по 2003 год на территории Тувы, сообщают сотрудники института. Примерная дата жизни похороненного субъекта определена в районе седьмого столетия до нашей эры.

По выводам исследователей, подтверждением его царского титула является богатое убранство. Человек умер в возрасте от 40 до 45 лет. Также рядом была похоронена женщина, прожившая не более 35 лет. Очевидно, она была царицей.