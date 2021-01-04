Мнение: Партия сказала надо

04.01.2021, 4:14, Разное

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Партия сказала надо

Китайские власти потребовали от компании Ant Group миллиардера Джека Ма сосредоточиться на работе в качестве платёжного сервиса и отказаться от проектов в сфере кредитования, страхования и управления капиталом. Регулятор рассчитывает, что финтех-гигант перестроит свой бизнес таким образом, чтобы он соответствовал всем нормам.

На выходных Центральный банк Китая вызвал руководителей Ant Group на встречу и поручил им «скорректировать» курс компании в нескольких ключевых направлениях деятельности. Хотя регулятор не стал прямо требовать разделения компании, он подчеркнул, что финтех-гигант должен «понимать важность реорганизации своего бизнеса» и как можно скорее определить её сроки, сообщает Bloomberg.

Власти упрекнули Ant Group в неудовлетворительном качестве корпоративного управления, пренебрежении регуляторными требованиями и использовании различий в нормативных режимах. В Центральном банке считают, что компания Джека Ма использовала свою доминирующую позицию на рынке, чтобы задавить конкурентов, и тем самым нанесла ущерб интересам сотен миллионов потребителей.

Вмешательство регулятора представляет серьёзную угрозу для расширения Ant Group и может остановить рост самых прибыльных направлений её бизнеса, таких как потребительское кредитование и управление активами, отмечает Bloomberg.

Осведомлённые источники рассказали агентству, что в настоящий момент власти решают, от какого бизнеса должен отказаться финтех-гигант для обеспечения контроля над рисками, которые он создаёт для экономики. При этом регулятор пока не определился, каким образом следует разделить компанию.

В ноябре Ant Group планировала провести IPO, однако за несколько дней до размещения акций перенесла его на неопределённый срок. Незадолго до этого Джек Ма раскритиковал международные требования к финансовым организациям, назвав Базельский комитет по банковскому надзору «клубом старых людей», который пытается «регулировать будущее вчерашними методами». По данным источников The Wall Street Journal, отказ от проведения потенциально крупнейшего IPO в истории (ожидалось привлечение $35 млрд) связан с позицией председателя КНР Си Цзиньпина.

В декабре китайские власти инициировали антимонопольное расследование в отношении другой компании Джека Ма — Alibaba. Гиганта электронной коммерции заподозрили в проведении политики, вынуждающей деловых партнёров отказываться от сотрудничества с конкурентами.

Несмотря на трудности, Джек Ма по-прежнему является богатейшим жителем Китая. Его состояние оценивается в $57,3 млрд.

https://secretmag.ru/news/kitai-poruchil-bogateishemu-zhitelyu-strany-perestroit-svoi-biznes.htm – цинк

Достаточно прямолинейное действие китайских властей, где помимо чисто экономических вопросов, долларовому мультимиллиардеру указывают на необходимость подчиняться государственным регулятивным мехинизмам.

Предшествующая практика указывает на то, что игнорировать подобные сигналы чревато, ибо практика взаимодействия КПК с миллиардерами включает в себя и расстрелы тех, кто оторвался от реальности, где доминирующую роль играет КПК. После чего следует возмездие, за те или иные экономичсеские или уголовные преступления.

Теперь, богатейшего китайца фактически ставят перед выбором публично подчиниться решениям государства или пожать последствия.

Ма явно неглупый человек, поэтому он конечно выберет первый вариант, в рамках которого и попробует поторговаться. Убытки он переживет, а вот прямой конкфликт с Си Цзиньпином – нет.

Ибо оспаривать власть председателя Си и руководства китайской компартии, чревато куда большими проблеами, нежели убытки от отмененной по решению Си Цзиньпина IPO. Свободный рынок тут не решает ничего от слова совсем.