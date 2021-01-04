Мнение: Шишков, прости

04.01.2021, 4:12, Разное

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Был вопрос, откуда такой неправильный перевод названия сериала. По мне, еще более интересный вопрос – как же все-таки было бы правильнее всего перевести? “Ход королевы” – тоже ведь неудовлетворительно.

“Как писали раньше в советских переводных книгах, тут “непереводимая игра слов”. Английское название Queen’s Gambit – в нем присутствует слово “Королева”, то есть – прямая отсылка к главной героине, которая и есть Шахматная Королева. Но в русском языке вместо Королевы – Ферзь. Мало того, что слово другое, так у него еще и род другой – мужской! Третья неприятность: если кто-то из зрителей вообще не играет в шахматы (а таких больше, чем играющих) – он вообще не поймет ОБА СЛОВА, так как в обыденной речи нет ни слова “ферзь”, ни слова “гамбит”! То есть для для нешахматных зрителей название не только утратит отсылки к содержанию фильма и его героям – оно вообще будет звучать полной тарабарщиной! Поэтому они и заменили “Ферзевый Гамбит” на “Ход Королевы”… потеряв, тем не менее, еще одну важную часть смысла названия. Ведь “гамбит” – это не просто “начало”, это “начало партии, предполагающее жертву ради острой атакующей игры”! Вот эта “жертвенность” в “Ходе Королевы” исчезла, в названии на русском возникла какая-то величавость и степенность, которой нет в оригинальном названии и которая, главное, противоречит духу сериала.

Надо было еще покопать. Я бы предложил (желая сохранить если не букву, то хотя бы дух) название типа “Риск Королевы”. Или “Королева рискует” (по аналогии с “Король говорит”). Или даже так: “Жертва Королевы ради атаки”. Длинно, но остро и по смыслу”.