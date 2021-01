МИД РФ в Twitter ответил Помпео картиной «Отступление Наполеона из Москвы»

04.01.2021, 3:38, Новости дня

Министерство иностранных дел РФ прокомментировало слова госсекретаря США Майка Помпео о «жестокости» уходящей американской администрации по отношению к России, опубликовав в Twitter картину немецкого художника-баталиста XIX века Адольфа Нортена «Отступление Наполеона из Москвы».

«Так держать, крутые парни …», – заявили в российском внешнеполитическом ведомстве в Twitter в ответ на слова Помпео о «жестокости» уходящей американской администрации по отношению к России, прикрепив к посту картину «Отступление Наполеона из Москвы».

Way to go, tough guys…

#LeadingFromTheFront

https://t.co/Xf8nlqnav6

pic.twitter.com/OmBNXJik8T

— MFA Russia(@mfa_russia)

January 3, 2021

Накануне Помпео заявил, что ни одна американская администрация ранее не проводила настолько жесткую политику в отношении России. При этом он добавил, что с 2017 года администрация Трампа ввела санкции против «более чем 365 российских целей».

Ранее советник по национальной безопасности Белого дома Роберт О’Брайен заявлял, что в РФ практически нечего подвергать санкциям. «Мы подвергли санкциям 300 организаций и олигархов в России, мы вели санкции против всех энергетических компаний», – сообщил он.

Напомним, инаугурация избранного президента США Джозефа Байдена запланирована на 20 января 2021 года. Действующий глава Белого дома Дональд Трамп не стал признавать результаты выборов, но рекомендовал запустить первоначальные протоколы передачи президентских полномочий. При этом, по словам Трампа, Байден попадет в Белый дом, только если сможет доказать, что голоса на президентских выборах были получены не мошенническим путем. В Демократической партии США сообщили о планах провести виртуальную инаугурацию избранного президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена.