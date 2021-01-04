 

Мнение: Выставка памяти погибших военкоров в Сане

04.01.2021, 3:22, Разное
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Выставка посвященная погибшим военкорам в Сане.
На стенде под фотографиями выложены ноутбуки или видеокамеры военкоров хуситов, которые снимали те самые видео с фронта, которые вы потом могли смотреть в нарезках на Ютубе. Все погибшие состояли в специальном подразделении вооруженных сил, которое отвечает за фронтовую военную пропаганду и агитацию. Их главное оружие – не автомат, Калашникова, а объектив видеокамеры и монтажные программы, которые создавали видеообраз Йеменской войны.

Источник: Colonel Cassad



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