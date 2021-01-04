Мнение: Жуткая девочка из “Чародеев” (с)

04.01.2021, 3:20, Разное

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Если вы первым делом “тыцнули” и просмотрели это “кено” – вы наверняка в полном недоумении: что это за самодеятельность, что за Техносерв такой, кому понадобилось делать эту дьявольскую пародию на древний рязановский хит проката – и что, наконец, всё это значит?!! Отвечаю по порядку: “Техносерв” – это такая российская компания “системный интегратор” (не спрашивайте меня, что это). Но в Вики сообщают, что у компании оборот – более 50 млрд. рублей, а число сотрудников – 2700. То есть компания крупная, солидная. В этой… гм! пародии на “Вокзал для двоих” снимаются как раз ее сотрудники… по случаю юбилея компании. Такой есть известный способ “сплочения команды”.

Вы спросите – хорошо, а при чем здесь “Чародеи”?! И вот ответ вас удивит, как удивил и меня: дело в том, что роль “Гурченко” в данной грандиозной постановке играет… Аня Ашимова. Да-да, та самая “жуткая девочка” из “Чародеев”. Она, как видим, выросла и, должен признать, существенно похорошела. Играть, правда, так и не научилась – но это не беда, она ведь и не актриса. Она РАБОТАЕТ в этом самом Техносерве, то есть – что-то там системно интегрирует. После фильма она не пошла в актерский, поступила в Московский институт управления (МИУ, ныне ГАУ) – и с той поры, стало быть, трудится в сфере IT.

Спасибо юзеру 1_belle, которая все это нашла, а я случайно обнаружил в “братской могиле” из более полутысячи комментов к моему вчерашнему посту о “Чародеях”.

Вот ты какая, Анечка. Фамилия у нее, правда, теперь другая – по мужу.