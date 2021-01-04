Остались двое детей и беременная жена – Личное мнение
04.01.2021, 3:06,
Разное
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Чего только ни творили российские стримеры в ушедшем году: один утырок фигарил девку прыщавым лицом об стол, другой — вёл прямой эфир на фоне валяющегося на диване трупа подруги.
Нынешний год начался не менее занимательно: 40-летний житель Новосибирска покончил с собой в стриме.
Фото: istockphoto.com
У самоубийцы остались двое детей и беременная жена.
Мужик поссорился с женой, вышел в эфир, заявил, что собирается себя убить. Подготовка к самоубийству заняла 22 минуты. И подготовка, и сам момент смерти — всё это транслировалось в Сети.
Могла посмотреть я. Могли посмотреть вы. Могли посмотреть ваши дети.
Это как же должно измениться сознание людей, чтобы желание поразить аудиторию было сильнее желания жить? Что должно случиться с человечеством, чтобы не обосраться перед зрителями и дойти до конца в обещанном деле пересилило страх смерти?
Всё больше и больше Интернет, всю подноготную которого я знаю и понимаю лучше, чем многие, напоминает мне зону Апокалипсиса.
Свобода — это круто. Это моя личная высшая ценность, включая свободу слова.
Однако свобода ни при каких обстоятельствах не должна превращаться в анархию, где нет ни закона, ни морали. Анархия — это очень страшно: это власть отморозков над нормальными людьми.
В связи с этим — вопрос: как вы относитесь к тому, что государство вмешивается в Интернет?
Если на территории России заблокируют тот же YouTube, какой будет ваша реакция? Почему именно такой?
Буду признательна за вдумчивые ответы. Меня очень интересует эта тема.
Источник: Лена Миро
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