При нападении террористов на автобус в Сирии погибли девять человек

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04.01.2021, 2:46, Новости дня
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При нападении террористов на автобус в сирийской провинции Хама в воскресенье погибли по меньшей мере девять человек, сообщил военный источник издания Al Watan.

«Все погибшие являются мирными гражданами, есть также раненые, которые доставлены в больницу в [одноименном] административном центре Хамы», – приводит слова источника ТАСС.

По данным источника издания Al Watan, боевики атаковали пассажирское транспортное средство, следовавшее по шоссе Саламия – Ракка.

Согласно сведениям новостного портала Al-Masdar, вооруженную вылазку предприняла действующая в этом районе банда, входящая в состав запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» (ИГ). Сирийские военнослужащие, прибывшие на место, преследуют боевиков. Очевидцы сообщили о сильной перестрелке между солдатами и террористами в районе Атрая.

Напомним, 30 декабря террористы атаковали автобус с мирными гражданами на трассе Дейр-эз-Зор – Пальмира, в результате погибли 28 человек, еще 13 получили ранения. Боевики сожгли транспортное средство и скрылись в Сирийской пустыне в районе Эт-Танф.

Днем ранее трое российских военных полицейских, обеспечивавших «безопасность вывода турецкого наблюдательного поста» у населенного пункта Трумба в «юго-восточной части зоны деэскалации Идлиб» в Сирии, получили легкие ранения при обстреле боевиками БТР-82А.



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