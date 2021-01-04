При нападении террористов на автобус в Сирии погибли девять человек
04.01.2021, 2:46,
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При нападении террористов на автобус в сирийской провинции Хама в воскресенье погибли по меньшей мере девять человек, сообщил военный источник издания Al Watan.
«Все погибшие являются мирными гражданами, есть также раненые, которые доставлены в больницу в [одноименном] административном центре Хамы», – приводит слова источника ТАСС.
По данным источника издания Al Watan, боевики атаковали пассажирское транспортное средство, следовавшее по шоссе Саламия – Ракка.
Согласно сведениям новостного портала Al-Masdar, вооруженную вылазку предприняла действующая в этом районе банда, входящая в состав запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» (ИГ). Сирийские военнослужащие, прибывшие на место, преследуют боевиков. Очевидцы сообщили о сильной перестрелке между солдатами и террористами в районе Атрая.
Напомним, 30 декабря террористы атаковали автобус с мирными гражданами на трассе Дейр-эз-Зор – Пальмира, в результате погибли 28 человек, еще 13 получили ранения. Боевики сожгли транспортное средство и скрылись в Сирийской пустыне в районе Эт-Танф.
Днем ранее трое российских военных полицейских, обеспечивавших «безопасность вывода турецкого наблюдательного поста» у населенного пункта Трумба в «юго-восточной части зоны деэскалации Идлиб» в Сирии, получили легкие ранения при обстреле боевиками БТР-82А.
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