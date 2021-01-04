 

В новой прошивке для Samsung выявлен серьезный недостаток

04.01.2021, 2:36, Новости дня
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Обновление для прошивки мобильных гаджетов One UI 3.0, выпущенное разработчиками из южнокорейской компании Samsung, оказалось не лишено серьезных недостатков.

Как сообщают представители компании, после перепрошивки смартфонов на их экранах куда-то исчезал или не работал индикатор заряда батареи.

Так обладатели Galaxy Club сообщают, что на экране постоянно высвечивается информация о нулевом уровне заряда аккумулятора. Galaxy S20 и Galaxy Note 20 появилась похожая проблема. Известно, что сама компания-производитель пока никак не комментирует ситуацию. Неизвестно, готова ли она признать наличие проблемы и работает ли над ее устранением. Надеемся узнать об этом в ближайшее время.



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