Число случаев COVID-19 в мире превысило 83 млн

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04.01.2021, 1:54, Новости дня
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Число выявленных случаев вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19) в мире превысило 83 млн, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

За последние сутки во всем мире подтвержден 740221 случай вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19), общее количество заражений достигло 83322449, передает РИА «Новости».

Всего умерло с подтвержденным COVID-19 1831412 человек, в том числе более 12,5 тыс. – за последние сутки. Больше всего случаев вызываемого коронавирусом заболевания выявлено в Американском регионе – более 36,3 млн, и в Европе, где медики зафиксировали почти 26,9 млн случаев COVID-19.

Напомним, 26 декабря 2020 года число случаев COVID-19 в мире превысило 80 млн. К 1 января число выявленных случаев заражения коронавирусом в США превысило 20 млн. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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