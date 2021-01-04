Xiaomi готовит к выходу смартфон Redmi K40

04.01.2021, 1:44, Новости дня

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По предварительным данным, новую модель смартфона компания Xiaomi может представить уже до конца января текущего года. Пока же официально опубликован только рендер, на котором можно рассмотреть устройство с тыльной стороны.

Это все, если не считать слитой в Интернет инсайдерской информации о новой модели Redmi K40. Они, в частности, утверждают, что Xiaomi на этот раз откажется от выдвижной конструкции фронтальной камеры, а вместо этого вмонтирует ее в экран.

Кроме того, известно об использовании самого современного процессора Snapdragon 888, поддержке быстрого зарядного устройства и аккумуляторной батареи емкостью в 4500 мАч. Об остальном можно будет из анонса самого производителя.