“Пошли на х..й со своей декоммунизацией”. Кива в шапке с коммунистической символикой обратился к маме с тренировки
04.01.2021, 1:06,
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Народный депутат от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Илья Кива 3 января на своей странице в Facebook сделал публикацию в шапке с коммунистической символикой из боксерского зала.
“Мама, я на тренировке, с тренером и в шапке. И пошли они на х..й со своей декоммунизацией”, – заявил он.
Кива подписал, что это “воскресное” видео.
31 декабря 2020 года Кива в шапке с коммунистической символикой призывал арестовать его.
28 декабря во Львове задержали 19-летнего киевлянина, который ходил в шапке с коммунистической символикой. Полиция открыла уголовное производство по статье Уголовного кодекса Украины “изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов”. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.
9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации. Ими запрещается советская символика и осуждается коммунистический режим. 15 мая 2015 года законы подписал президент Украины Петр Порошенко, а 21 мая того же года они вступили в силу. Согласно закону, должны быть переименованы все улицы и населенные пункты, названия которых связаны с коммунистическим режимом, а также демонтированы памятники тоталитарной эпохи.
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