Умер мужчина, которому во Львове пересадили сердце

04.01.2021, 1:06, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

3 января умер 30-летний житель города Мукачево Закарпатской области, которому 25 декаря пересадили донорское сердце. Об этом сообщает “Перший.com.ua” со ссылкой на жену пациента.

По информации издания, до трансплантации мужчина перенес пневмонию, после которой его сердце останавливалось в 2020 году шесть раз.

Сердце жителю Мукачево пересадили 25 декабря в больнице скорой помощи Львова. Операцию провели бесплатно, сообщил мэр города Андрей Садовый. Донором стала женщина, госпитализированная с тяжелым инсультом.

В Украине с 1 января 2019 года действует закон, разрешающий трансплантацию органов. В нем говорится, что каждый совершеннолетний гражданин Украины может согласиться на посмертное донорство или отказаться от него. Информацию об этом могут занести в паспорт или удостоверение водителя, также сведения о согласии на посмертное донорство в обязательном порядке будут внесены в Единую государственную информационную систему трансплантации.

По данным Минздрава, трансплантацией органов в Украине занимаются медучреждения в Киеве, Запорожье, Харькове, Львове, Днепре, Одессе и Ковеле. При этом в Минздраве отмечали, что медикам не хватает донорских органов.

В январе 2020 года разработчик Единой государственной информационной системы трансплантации сообщил, что она уже разработана и готова к запуску. Глава Минздрава рассчитывает, что Украина в течение трех лет получит полную трансплантационную независимость.