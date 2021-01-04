 

В 2020 году рынок новых легковых автомобилей в Украине сократился – “Укравтопром”

04.01.2021, 1:06, Новости дня
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В 2020 году украинские номера получили 85,5 тыс. новых легковых автомобилей, что всего на 3% меньше показателя 2019 года. Об этом 2 января сообщила Ассоциация автопроизводителей Украины “Укравтопром”.

В декабре украинцы приобрели и зарегистрировали рекордное для 2020 года количество новых легковых автомобилей –  9801. По сравнению с прошлым годом, декабрьский рынок вырос на 7%. 

В 2020 году шесть месяцев демонстрировали положительную динамику: январь (+34%), февраль (+ 21%), июнь (+12%), июль (+10%), сентябрь (+6% ), декабрь (+7%).

“По сравнению с другими европейскими рынками падение автопродаж в Украине не выглядит так драматично. Причиной этого является крайне низкая потребительская активность на рынке новых авто, такая ситуация сложилась еще до пандемии COVID-19. Она вызвана падением покупательной способности населения, ориентированного на сегмент недорогих автомобилей и политикой либерализации импорта бывших в эксплуатации машин, которая кардинально изменила структуру спроса на авторынке Украины”,  – отметили в “Укравтопроме”.

На первом месте рейтинга марок авто – Renault, 14 360 автомобилей которой получили свои первые регистрационные номера. Наиболее популярной моделью является Renault Duster – 5534 регистраций за год.

“На втором месте – Toyota, продажи автомобилей которой в годовом исчислении выросли на 6% до 13 315 шт. Наиболее популярным автомобилем марки был кроссовер Toyota RAV-4 в активе которого 5 689 регистраций”, – отметили в сообщении.

На третьем месте предпочтений украинцев – Kia 6089 авто (-20% по сравнению с  2019 годом). Самой популярной моделью этого бренда стал Sportage, выбор на нем остановили 5043 покупателей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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