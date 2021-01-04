Под Петербургом пенсионерке продали макароны под видом свечей в церковной лавке

04.01.2021, 1:02, Новости дня

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Жительнице Гатчины Ленинградской области, 82-летней Галине Кожевниковой, продали спагетти вместо 30 восковых свечей в соборе Святого Апостола Павла. В Сети подсчитали, что прихожанка храма потратила около 3 тыс. рублей.

Свечи пригодились пенсионерке, когда в ее доме в канун Нового года, 31 декабря, отключили свет. Тогда и обнаружилось, что вместо восковых свечей ей продали макароны.

«Я несколько недель назад в наш Собор святого Апостола Павла пошла. Живу здесь уже 19 лет, всегда туда хожу. Смотрю, длинные свечи продают, понравились. На рынке я никогда не покупаю, только в церкви. Говорю, дайте 30 штук. Мне отпустили. В пакетике. Я хоть и редко теперь выбираюсь из дома, но свечи в храме нужны – за родителей поставить, за брата. А позавчера у нас на улице свет выключился. Начала поджигать – не горит. Вторую – не горит. Третью – то же самое», – приводит слова женщины 47news.ru.

«Я фонарик взяла, посветить – посмотреть. У церковной свечи одна сторона плоская, чтобы ставить удобно было, а на другом конце ниточка, чтобы поджигать. А у этих края неровные. Ну, думаю, ладно. Утром погляжу. Ну и посмотрела – а они внутри пустые. Попробовала на зуб, думаю может ниточка и покажется. Но свечка оказалась жесткой. Приехала внучка, я ей показала. Мол посмотри, что за чудеса. Та надкусила, оказалось – макароны», – добавила Галина Кожевникова.

Внучка пенсионерки Ксения рассказала, что сходила в храм и спросила, почему ее бабушке продали макароны вместо свечей. «Мне говорят в том смысле, что разбирайтесь со своей бабушкой сами. Мол, она ку-ку и вы тоже заодно», – отметила девушка. «Я уже старенькая, хожу не так шустро, как в молодости, но голова у меня хорошо работает. Вот точно не надо на меня как на дуру смотреть», – ответила пенсионерка на подозрения продавцов из свечной лавки.

В свечной лавке при соборе изданию сообщили, что свечи стоят от 50 до 100 рублей. Таким образом, покупка трех десятков свечей могла обойтись пенсионерке в 3 тыс. рублей. В лавке сообщили также, что макаронами не торгуют.