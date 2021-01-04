Локдаун вернул в Босфор дельфинов. Видео

Комендантский час в Турции ввели с 21.00 31 декабря до 5.00 4 января, сообщал CNN Turk.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Турции по состоянию на 3 января коронавирусом заразилось более 2,2 млн человек, умерло 21,4 тыс. Страна находится на седьмом месте в мире по количеству заболевших COVID-19.