Локдаун вернул в Босфор дельфинов. Видео

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04.01.2021, 0:14, Новости дня
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Комендантский час в Турции ввели с 21.00 31 декабря до 5.00 4 января, сообщал CNN Turk.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Турции по состоянию на 3 января коронавирусом заразилось более 2,2 млн человек, умерло 21,4 тыс. Страна находится на седьмом месте в мире по количеству заболевших COVID-19.


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Видео: IHA

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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