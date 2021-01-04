В московском метро начали работать женщины-машинисты

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04.01.2021, 0:14, Новости дня
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С 3 января в московском метро работают 12 женщин-машинистов поездов. Об этом сообщил начальник департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов в Telegram.

По его информации, это стало возможно после вступлени в силу приказа министерства труда и социальной защиты РФ, который позволяет метрополитену допускать к работе женщин-машинистов.

“Мы открыли курсы подготовки для первых женщин-машинистов Мосметро. Теперь, после успешной сдачи аттестации, они повезут первых пассажиров. Поезда, управляемые женщинами-машинистами, пойдут по одной из самых современных линий метро – Филевской, открытый участок которой был реконструирован. Эта должность в московском метро сейчас не сопряжена с тяжелой физической нагрузкой: перевод стрелок, которым раньше занимались машинисты, давно уже автоматизирован”, – отмечено в сообщении.

Для первых сотрудниц метро разрабатывают специальную форму. Женщины-машинисты будут сами выбирать, в чем им удобнее управлять поездом – в юбке или в брюках.

По информации “Медузы”, женщины–машинисты поездов работали в московском метро в советское время. В 2000 году правительство России запретило женщинам работать машинистами.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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