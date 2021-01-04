Тела четырех человек нашли в частном доме в Ростовской области

04.01.2021, 0:10, Новости дня

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Тела четырех человек, в том числе ребенка, найдены в частном доме в городе Сальске Ростовской области, сообщил представитель СУ СК РФ по региону.

Представитель СК сообщил, что «в частном доме в Сальске обнаружены тела трех взрослых и ребенка», начата проверка, передает РИА «Новости».

Предварительная причина гибели – отравление угарным газом.

Представитель областной прокуратуры добавил, что ход и результаты проверки поставлены на контроль.

Ранее в Ленобласти нашли заминированное тело бизнесмена.