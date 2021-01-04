Соавтор идеи создания Skype предупредит об опасности искусственного интеллекта

04.01.2021, 0:00, Новости дня

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Яан Таллинн, который известен как один из основателей Skype, назвал искусственный интеллект одной из трех главных угроз для человечества. Двумя остальными он посчитал технологии синтетической биологии, а также «неизвестные неизвестности»

Однако ИИ, по мнению Таллинна, опаснее всего, поскольку невозможно предугадать, как он изменит жизнь на Земле в ближайшее столетие.

Хуже всего то, что рано или поздно искусственный интеллект получит возможность принимать решение, не спрашивая ничего у людей. Уже ведь начаты разработки ИИ, способного создавать другой и более совершенный ИИ. Трудно ли предположить, что все это завершится неконтролируемой, но очень быстрой эволюцией, в которой человек станет «главным тормозом развития».