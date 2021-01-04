Как таинственная женщина в черном возле кровати обеспечивала спокойный сон ребенку

04.01.2021, 7:55, Разное

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Эту историю на днях рассказал пользователь сайта Reddit под ником "feelingetcblue", с которым это случилось в его детстве, когда ему было 12 лет. Сейчас он уже живет в другом городе и заканчивает школу.

"Однажды ночью я проснулся во сне, было наверное часа 2 или 3 ночи, но трудно сказать. В моей комнате задернуты занавески и нет ночника, поэтому было очень темно. Я проснулся всего на несколько минут и когда повернулся налево, то у изножья своей кровати увидел стоящую женщину.

На ней было темное старинное платье, похоже викторианской эпохи, и у нее были длинные светлые волосы. Я не видел ее лица, так как оно было полностью залито светом. Она выглядела как что-то внеземное.

Я был удивлен и сбит с толку, я сидел в своей кровати и некоторое время просто смотрел на нее. Но потом я внезапно ощутил сильную усталость и головокружение, меня накрыла волна тепла, как во время объятий.

Я снова заснул, а проснувшись на следующее утро, ощущал себя совершенно нормально. Я был сильно напуган видением, но в основном подумал, что это просто такая форма сонного паралича. Но на следующую ночь я снова увидел ее. В этот раз я попытался заговорить с ней, мне даже удалось сказать слово "Кто", после чего я ощутил себя крайне усталым и снова заснул.

Я видел эту женщину возле своей постели на протяжении последующих двух лет. И за эти два года я ни разу не видел, чтобы она выражала какие-либо эмоции, ни гнева, ни печали. Это стало частью моей рутинной жизни, я просыпался среди ночи, видел ее, ощущал головокружение и снова засыпал.

Меня это даже не особо беспокоило, ведь в это время я отлично спал, лучше всего в своей жизни. Мне казалось, что я спал на облаках после того, как она начала приходить ко мне.

Однажды ночью, перед тем как увидеть ее и заснуть, мне удалось поднять руку, схватить подушку и бросить в нее. Это произошло после того, как она протянула свою руку и погладила меня по голове. Это был единственный раз, когда я физически ощутил ее. Ее прикосновение к моей голове было очень легким.

Примерно через неделю после этого (я видел ее каждую ночь, за исключением того периода, когда принимал лекарство мелатонин) я набрался сил и сумел кинуть в нее подушку. Она никак не отреагировала на это, а подушка прошла насквозь через ее тело, что меня очень напугало.

Это был единственный раз, когда я ощутил страх рядом с ней. После этого действия она протянула руку и ударила меня по плечу. Я не ощутил ее прикосновения, но через несколько секунд у меня закружилась голова и меня затошнило. На следующее утро я обнаружил на своем плече красные отметины.

Как я уже сказал, это продолжалось долго, на протяжении двух лет. В конце концов я просто позволял ей укладывать меня спать и я просто жил такой жизнью. Что я мог с этим поделать?

Однажды во время обеда я зашел в свою комнату и увидел эту женщину в окне соседнего дома. Моя спальня расположена так, что я могу хорошо видеть окно соседнего дома и это был единственный раз, когда я видел ее вне ночи. Это был для меня настоящий ужас, но я смог записать ее на видео и даже показал своему другу. Когда я увидел ее в записи на видео, это только усилило мой страх.

Когда я немного успокоился, я пошел в соседний дом, чтобы забрать свою кошку (это длинная история, но моя кошка любит заходить к ним в дом). Я рассказал им про женщину и показал свое видео, после чего спросил, видели ли они ее. И они рассказали мне, что их 10-летняя дочь рассказывала о женщине, которая приходит к ней ночью. Они решили, что ей это просто приснилось.

Это произошло летом, когда я уже закончил 7 класс, и после этого случая я больше не видел ее, потому что мы переехали из этого дома. Может быть после этого она стала преследовать ту девочку, или она была рассержена тем, что я заснял ее на видео.

К сожалению, этого видео у меня больше нет. Оно было бы хорошим доказательством, учитывая, как мне было страшно смотреть его. Недавно я рассказал эту свою историю своей подруге, которая дочь пастора, и она сказала мне, что это ко мне приходил демон. Она была непреклонна в своих словах".