Барнье расскажет всё о «хаотичных» переговорах по брекситу в «книге-дневнике»

03.01.2021, 23:56, Новости дня

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Глава европейской делегации на завершившихся несколько дней назад переговорах по брекситу Мишель Барнье напишет книгу о том, как проходили эти переговоры, стало известно Daily Express. Как пишет таблоид, Барнье поведал, что книга в первую очередь коснётся разногласий, возникавших между Лондоном и Брюсселем в последние дни перед завершением переговоров.



Reuters

Глава делегации ЕС на продолжавшихся четыре года переговорах с Великобританией по брекситу Мишель Барнье сообщил, что напишет «книгу откровений», где без купюр расскажет о том, в какой «хаотичной и недоброжелательной» атмосфере проходило общение европейских дипломатов с британскими коллегами, сообщает Daily Express.

По данным таблоида, Барнье заявил в интервью французским СМИ, что издать эту «книгу-дневник» планирует будущей весной. По словам дипломата, она будет главным образом посвящена возникавшим в последние дни перед брекситом жёстким разногласиям между Лондоном и Брюсселем по ряду вопросов, включая рыбную ловлю.

Как предполагает обозреватель Daily Express, глава делегации ЕС почти наверняка расскажет о том, что британский премьер Борис Джонсон отказался соглашаться на условия ЕС несмотря на то, что до завершения переговоров оставались считанные часы. Как сообщил изданию источник в британском правительстве, Джонсона привело в бешенство намерение Брюсселя ввести пошлины в отношении Великобритании в случае, если Лондон не предоставит европейским рыбакам доступ к своим территориальные воды.

По словам собеседника Daily Express, лидер Соединённого Королевства даже собрался тогда прекратить переговоры, и британские чиновники уже было готовились объяснять народу, почему власти отказались от торговой сделки на 660 миллиардов фунтов ради рыбы, стоимость которой не доходит и одного миллиарда.



Сам Барнье признал, что наиболее сложные вопросы в рамках переговоров касались именно рыбной ловли, а также государственного субсидирования, пишет Daily Express. Дипломат поведал, что делегациям приходилось долгие часы работать над различными юридическими определениями для преимуществ, которые может получить одна сторона переговоров над другой либо посредством масштабного субсидирования, либо через ослабление норм и стандартов в различных сферах, включая окружающую среду.



По информации Daily Express, британский коллега Барнье Дэвид Фрост по итогам переговоров оценил ситуацию значительно позитивнее, отметив, что Великобритания наконец снова стала независимой страной, и перед ней «открывается великое будущее»