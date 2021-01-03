Несмотря на тревожную статистику, Новый год в США многие отпраздновали с нарушениями

03.01.2021, 23:56, Новости дня

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В первый день Нового года число заражённых COVID-19 в США достигло символической отметки в 20 миллионов — однако, судя по фотографиям, во многих регионах страны новогодние торжества прошли без оглядки на рекомендации властей, пишет ABC News. По данным канала, во многих штатах люди приняли участие в масштабных массовых мероприятиях — а тем временем, американские медики признаются, что уже не выдерживают нагрузки от наплыва пациентов.

США в борьбе против коронавируса преодолели тревожный рубеж: в первый день 2021 года в стране было зафиксировано 20 миллионов подтверждённых случаев коронавирусной инфекции. Общая смертность от COVID-19 преодолела отметку в 347 тысяч человек, причём 10 тысяч погибли только за последние три дня.

А пока медработники, трудящиеся на передовой, говорят о своих опасениях, появляются жуткие снимки, подтверждающие, что американцы собирались большими группами для празднования Нового года несмотря на предостережения властей о том, что перелёты внутри страны на праздники могут спровоцировать ещё одну опасную вспышку заболеваемости.

С репортажем из Санта-Моники, штат Калифорния — корреспондент ABC Кейли Хартунг.

Несмотря на призывы провести новогоднюю ночь дома, вот такие сцены можно было в те часы увидеть в Техасе — в Остине люди выстаивали в очередях, чтобы попасть в битком набитые бары, и в целом веселились так, будто никакой пандемии и нет, и мало кто из них надел маску. А в Южной Калифорнии актёр Кирк Кэмерон провёл массовое религиозное мероприятие, на котором также большинство людей были без масок. А вот, что вчера вечером творилось в Мар-а-Лаго; президента в этот момент там не было.

По всей стране, от Лос-Анжделеса до Нью-Йорка, правоохранительные органы активно борются с незаконными собраниями.

ТОЛПА: США! США!

А в штате Орегон сегодня прошла акция протеста против введенных там карантинных ограничений — притом, что число граждан, заражённых COVID-19, в целом по стране в этот день достигло 20 млн. Продолжают обнаруживать и более заразный штамм коронавируса — его нашли во Флориде, ставшей третьим штатом, где он появился: в округе Мартин им заразился мужчина младше тридцати лет, который в последнее время никуда не летал.

ДОКТОР ЭНТОНИ ФАУЧИ, директор Института изучения аллергических и инфекционных заболеваний: Избежать появления этого штамма было невозможно, так что в ближайшее время будут обнаруживать первые случаи заражения им тех в штатах, где его ещё не обнаруживали, и новые случаи — в остальных.

В Калифорнии новый вариант коронавируса подтвердился у четырёх человек; все они — мужчины, которые, насколько известно, друг с другом никак не взаимодействовали. Ситуация в штате становится всё более отчаянной: за последние сутки там погибли рекордные 585 человек, и больницы и медики едва справляются.



ЛАТОЙЯ СИНИОР, медсестра, больница Сидарс-Синай: Дела у нас идут довольно плохо — даже очень плохо: мы перегружены, измучены и у нас почти не хватает ресурсов, такое и представить сложно.



Реальность такова, что в Лос-Анджелесе в декабре было зарегистрировано в четыре раза больше случаев Covid-19, чем в ноябре.



СКОТТ БРИКНЕР, медбрат, больница Сидарс-Синай: Ощущения, будто мы пытаемся удержаться на плаву, находясь уже под водой на глубине 30 метров — уже вроде как тонем, но нужно продолжать пытаться что-то сделать, потому что это в твоих силах.



В округе Ленуар, штат Северная Каролина, впервые развернули полевую больницу. А в Юте медики на Новый год пожелали всем более светлого будущего.



ДИН МЕЙЕР, главный врач больницы Интермаунтин Ривертон: Искренне надеюсь, что эта пандемия завершится, и что наши медики усвоили те уроки, которые им преподали, дабы совладать с подобной ситуацией, если она когда-нибудь повторится.



А ведь им столько пришлось пережить… Кейли Хартунг выходит с нами на прямую связь с территории одной из больниц Санта-Моники. Кейли, сегодня выявилась тревожная тенденция — от коронавирусной инфекции погибает всё больше людей без хронических заболеваний, так ведь?



КЕЙЛИ ХАРТУНГ, корреспондент ABC News: Совершенно верно. Здесь, в округе Лос-Анджелес, ведомства по здравоохранению сообщили, что, по их данным, в округе стали чаще умирать от COVID-19 люди, не имеющие хронических заболеваний. А до того, как мы это выяснили, нам удалось увидеть другую тревожную статистику: в декабре в Лос-Анджелесе заражённых было в четыре раза больше, чем в ноябре.



Появились новые опасения. Спасибо вам, Кейли.



Дата выхода в эфир 01 января 2021 года.