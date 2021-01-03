«Нет ни потолка, ни преград» – глава МИД Китая оценил перспективы отношений Москвы и Пекина

03.01.2021, 23:56, Новости дня

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В 2020 году российско-китайские отношения не только выдержали испытание пандемией, но и достигли наивысшего за всю историю уровня, заявил в интервью CGTN глава МИД Китая Ван И. По его словам, с учётом как наращивания сотрудничества во многих сферах, так и важности политики Москвы и Пекина для всего мира, в отношениях двух стран нет ни потолка, ни преград.

С начала пандемии COVID-19 РФ и Китай оказывали друг другу помощь и поддержку. Как вы оцениваете текущие российско-китайские отношения?

ВАН И, глава МИД Китая и член Госсовета КНР: В 2020 году российско-китайские отношения выдержали испытание как пандемией, которая бывает раз в век, так и беспрецедентными глобальными вызовами. При этом они во всех отношениях достигли наивысшего за всю историю уровня. Председатель Си Цзиньпин и президент Владимир Путин ведут активный диалог: они провели пять телефонных звонков и несколько раз обменивались письмами, намечая таким образом важнейшие стратегические ориентиры для устойчивого развития двусторонних отношений.

Свою роль играет и взаимовыручка наших двух народов: РФ стала первой страной, которая отправила в Китай предметы медицинского и прочего назначения, в то время как Китай оказался одним из главных сподвижников РФ в деле борьбы с COVID-19.

Наши страны также тесно сотрудничают в рамках совместного экономического восстановления и разработки вакцин и лекарств. Несмотря на все трудности, наблюдается наращивание практического взаимодействия. РФ и Китай активно способствовали открытию экономики, защищали промышленные и логистические связи, а также добились устойчивого прогресса по некоторым крупным проектам. Был объявлен Год научно-технического и инновационного сотрудничества, а развитие двустороннего сотрудничества в сфере цифровой экономики, электронной коммерции и прочих новых форм и моделей ведения бизнеса шло быстрыми темпами.

Было также налажено более тесное сотрудничество в области международной политики. 2020 год стал годом 75-летней годовщины победы во Второй мировой войне и основания ООН. РФ и Китай сообща оберегали плоды победы во Второй мировой войне и работали над сохранением справедливости и правосудия на мировой арене. Наши страны начали активнее поддерживать друг друга в плане соблюдения своих основополагающих интересов и бок о бок противодействовали политике с позиций силы, что ещё больше подчёркивает важность для мира российско-китайских отношений.

2021 год станет особенно важным для российско-китайских отношений, в то время как обе страны вступают в новую фазу развития — развития, в котором для нас нет ни преград, ни запретных зон, ни потолка относительно того, насколько глубоким это сотрудничество может быть. Сделав акцент на центральной задаче по практической реализации взаимопонимания между двумя лидерами, наши страны воспользуются 20-летним юбилеем подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, чтобы подтвердить нашу взаимную приверженность вечному миру и сотрудничеству на взаимовыгодной основе.

Видя друг в друге стратегическую опору, важного дипломатического партнёра и возможности для развития, обе страны будут работать над расширением и углублением сотрудничества с более благоприятных исходных позиций. Вместе РФ и Китай продолжат как служить образцом добрососедства и дружественных отношений для крупных держав, так и действовать в качестве движущей силы восстановления мировой экономики, содействуя глобальной стратегической стабильности.

Дата выхода в эфир 02 января 2021 года.