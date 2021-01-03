 

Не мог спуститься с Говерлы. В Карпатах нашли потерявшегося туриста

03.01.2021, 23:22, Новости дня
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3 января в Карпатах потерялся турист их Херсона, об этом спасателям сообщила его жена, пишет пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

“В 15.50 к спасателям поста “Заросляк” Ворохтянского поисково-спасательного отделения обратилась туристка из Херсона. Она сказала, что ее муж около 11.00 отправился на Говерлу, потерял ориентировку и не может самостоятельно сойти с вершины. Связь с ним частично поддерживается”, – отметили в посте.

В поисково-спасательной операции были задействованы четыре человека. В 16.50 спасатели нашли заблудившегося туриста в районе Малой Говерлы. В помощи медиков он не нуждался.

Туриста доставили на учебно-спортивную базу “Заросляк”, сообщили в ГСЧС.

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/5222972647720593

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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