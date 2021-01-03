 

В Польше украинка спровоцировала ДТП с участием девяти автомобилей

03.01.2021, 23:22, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В городе Гай (Польша) 2 января гражданка Украины потеряла контроль над транспортным средством и спровоцировала ДТП с участием девяти автомобилей. Об этом сообщило “Radio Zet”.

По информации радио, из-за инцидента на трассе в направлении Кракова перекрыли движение, в результате чего образовался затор.

Радио ссылаясь на заявление полиции сообщило, что украинка за рулем BMW не имея возможности затормозить проехала между двумя полосами движения. В результате ДТП никто не пострадал.

На момент происшествия женщина за рулем была трезвой, говорится в сообщении.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.09 / “Процесс движется, саммит состоится”. Ермак прокомментировал переговоры в нормандском формате

21.07 / Президент Литвы призвал ЕС дать отпор попыткам России переписать историю

21.11 / Guardian – британские женщины по-прежнему дискриминированы в сфере рабочих перспектив и доходов

29.06 / В Украине возросло количество областей, которые не готовы к ослаблению карантина

21.12 / Раскрыта стоимость Renault Sandero нового поколения

27.10 / Ученых наградили за скрытность подлодок – носителей «Цирконов»

24.12 / Матвиенко предположила сроки послания Путина Федеральному собранию

15.09 / Американская компания помогла Лукашенко блокировать интернет в Беларуси 

09.10 / ОПЕК назвала срок восстановления спроса на нефть

30.08 / Мнения: Мы избавились от своих комплексов, а они – еще нет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска