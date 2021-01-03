В Польше украинка спровоцировала ДТП с участием девяти автомобилей

03.01.2021, 23:22, Новости дня

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В городе Гай (Польша) 2 января гражданка Украины потеряла контроль над транспортным средством и спровоцировала ДТП с участием девяти автомобилей. Об этом сообщило “Radio Zet”.

По информации радио, из-за инцидента на трассе в направлении Кракова перекрыли движение, в результате чего образовался затор.

Радио ссылаясь на заявление полиции сообщило, что украинка за рулем BMW не имея возможности затормозить проехала между двумя полосами движения. В результате ДТП никто не пострадал.

На момент происшествия женщина за рулем была трезвой, говорится в сообщении.