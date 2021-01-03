Татаров пригрозил Ермаку, что сольет нюансы по делу вагнеровцев – Романенко

03.01.2021, 23:22, Новости дня

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Над заместителем главы Офиса президента Украины Олегом Татаровым сгущаются тучи. Такое мнение высказал 3 января в Facebook журналист и блогер, соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко.

По его информации, президент Украины Владимир Зеленский встретил новый год в кругу друзей и соратников на госдаче “Гута” в Карпатах. На празднике не были два замглавы офиса президента – Олег Татаров и Игорь Жовква.

“Под конец года Татаров оказался в центре коррупционных обвинений, которые были запущены НАБУ после показаний застройщика [экс-нардепа, главы “Укрбуду”] Максима Микатася. В результате его фигура стала слишком токсичной для Зеленского и [главы Офиса президента Андрея] Ермака, которые были не против избавиться от него. Как говорят мои источники в ОП, Татаров пригрозил Ермаку, что сольет нюансы по делу вагнеровцев, которое он курировал. Ермак с Зеленским сочли это шантажом и в последние недели 2020 года Татаров был отлучен от доступа к президенту”, – написал Романенко.

По его мнению, усуглубляющийся конфликт НАБУ с Татаровым несет риски в связи с победой кандидата от Демократической партии Джо Байдена на президентских выборах в США.

“Очевидно, что для Зеленского и Ермака вопрос налаживания отношений с новой администрацией в Вашингтоне критически важен, а конфликт НАБУ с Татаровым будет торпедировать усилия по налаживанию мостов. Поэтому в ОП склоняются к тому, чтобы в течение января спроводить Татарова из ОП под тем или иным благовидным предлогом от греха подальше”, – резюмировал Романенко.

29 июля власти Беларуси сообщили о задержании 33 иностранцев, состоящих в частной военной компании. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

В интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 6 августа, Лукашенко, который руководит Беларусью с 1994 года, заявил, что выдаст Украине задержанных боевиков в случае, если Киев докажет их причастность к преступлениям на Донбассе. Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками. 9 августа он заявил, что раз генпрокуроры не приехали в Минск, значит, им “наплевать на этих ребят”.

Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций “ЛНР” и “ДНР”.

14 августа стало известно, что власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Президент Украины Владимир Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси. По его мнению, последствия освобождения наемников “будут трагическими”.

Главный редактор “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК “Вагнер” в Беларусь была частью спецоперации ГУР Министерства обороны и СБУ: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения руководителя Офиса президента Андрея Ермака и Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска с 25-го на 30 июля, а также из-за утечки информации из Украины.

О том, что информация о проведении спецоперации по задержанию вагнеровцев попала к российским и белорусским спецслужбам после совещания у Зеленского, на котором присутствовали, кроме глав украинских спецслужб, руководители Офиса президента, рассказал экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Он, как и бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, отметил, что спецоперация велась с 2019 года.

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что операция по поимке наемников ЧВК “Вагнер” была сорвана человеком “из самого ближайшего окружения” Зеленского.

В СБУ назвали эти данные “фантастическим сценарием”. Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что бойцов ЧВК “Вагнер” в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.

Зеленский заявил, что никакого “слива” спецоперации по задержанию вагнеровцев не было.

Ермак назвал дезинформационной кампанией версию о причастности СБУ к появлению вагнеровцев в Минске.