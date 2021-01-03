Количество жертв масштабного оползня в Норвегии выросло до семи

03.01.2021, 23:22, Новости дня

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Спасатели подтвердили смерть семи человек в результате масштабного оползня, который произошел 30 декабря в муниципалитете Гьердрам в 20 километрах от столицы Норвегии Осло. Об этом сообщили в полиции Норвегии утром 3 января.

По информации NRK, два тела нашли сегодня во время спасательных работ на месте оползня. Их обнаружили среди обломков домов.

Поисковые работы с помощью спасателей, полицейских и собак будут продолжаться вечером и ночью. В полиции рассчитывают найти выживших. Без вести пропавшими остаются трое человек, говорится в сообщении.

Пятеро из 10 пропавших без вести после оползня, сошедшего утром 30 декабря, были найдены мертвыми, уточнил норвежский канал NRK.

Тело первого погибшего нашли 1 января, потом три тела обнаружили в субботу, 2 января, и одну смерть подтвердили утром 3 января.

Оползень, который произошел в Гьердраме, затронул более 10 адресов проживания людей. Было эвакуировано более 1000 человек. Среди пропавших без вести есть дети. Людей ищут в том числе с помощью тепловизоров.