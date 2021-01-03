Мужепчус. Новогодняя пьеса

03.01.2021, 23:20, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Сценарий спасения сказочной страны в двух действиях с антрактом от Сергея Мостовщикова и Алексея Яблокова.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Верховные существа: Дед Мороз, Мужепчус, Игуана.

Мироощущения: Кубик, Шарик.

Основополагающие сущности: Мох, Поток.

Волшебные силы: Гутенабен, Взмуть, Святобес.

Клоны.

Антитело.

Вакцина «Путник V».

Смертность.

Приглашенные гости из дружественных и освобожденных сказочных стран: Харасса, Митту, Диджитал, Рисайкл, Эрдоган.

Люди: юрист, жена юриста, Сйабуч, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров.

Первое действие Сцена 1: сомнения, слухи, информационные вбросы, создание атмосферы волшебства

Зал Кремлевского дворца съездов в праздничном убранстве. Часть зала занимает пышная елка, украшенная сколковскими игрушками. Это небольшие предметы разнообразной формы и непонятного назначения. Они в основном раскачиваются на нитках, иногда возмущаются, иногда свистят, то есть, как и положено в сказке, осознают свое особое положение. В зале — празднично одетые россияне. Все они — дети.

Занавес поднимается. На сцену выходит Мужепчус. Это гражданин с усами пшеничного цвета. Он одет в коричневые угги и красные тренировочные штаны с двумя белыми полосками. На плече Мужепчуса сидит Игуана.

Мужепчус. Добрый вечер, коллеги. Спасибо, что собрались. Я, как вы знаете, Снегурочка, официальный представитель Деда Мороза. Сегодня со мной Игуана, она помогает создать атмосферу доверия к празднику, который никому не удастся ни испортить, ни, разумеется, остановить. Пожалуйста, ваши вопросы.

В зале оживление, дети тянут руки. Все хотят узнать, где Дедушка Мороз. Вопросы сопровождаются просьбами о подарках и жалобами на сложные обстоятельства уходящего года.

Мужепчус. Коллеги, что касается слухов. Мы в сказочной стране ознакомились с очередным информационным вбросом о том, что Дедушка Мороз якобы заражен коронавирусной инфекцией нового типа и находится в сказочном госпитале на сказочной вентиляции легких. Отвечая на эти выпады, хочется сказать: это совершенная чушь, которую мы не комментируем. Ситуация сегодня стабильно праздничная. Дед Мороз появится, как только в этом будет необходимость. А мы с вами будем все же следовать повестке. Сегодня у нас торжественная новогодняя елка в Кремле, а это всегда явное приключение и исполнение тайных желаний. Давайте над этим и работать. Предлагаю пригласить на сцену тех, кто всегда создает у нас в сказочной стране атмосферу волшебства. Встречайте: Кубик! И Шарик!

Дети (хором). Ку-бик! Ша-рик!

Новый 1972 год в Москве. Фото: Дмитрий Донской / РИА Новости Сцена 2: конфликт мировоззрений, драка, прорывные технологии

С разных сторон сцены появляются Кубик и Шарик. Они сходятся на середине. Кубик и Шарик наглядно представляют различные мировоззренческие подходы к сказочному положению дел. Номер Кубика и Шарика построен на необычном и ярком движении под танцевальную музыку, которое тем не менее ведет к эмоциональному выгоранию и ощущению неизбежной катастрофы.

Кубик (встает на угол и подпрыгивает). Ну что. Мы, конечно, все тут доигрались. Даже национальную трагедию этот режим пытается выдать за праздник. Вы заметили, как ловко пытаются скрыть от нас истину? Как отводят глаза в сторону? Мало им манипуляций со статистикой, мало того, что этот вечный Дед Мороз теперь вообще скрывается, чтобы не брать на себя ответственность за страдания детей, так мы теперь еще и стали заложниками всей этой ситуации с коронавирусом. Вот и вся сказка: Новый год больше не наступит и мы подохнем в этом проклятом зале! Бежать некуда!

Шарик (катается вокруг). Началось! Чего ты бесишься? Чего тебе надо от нашей сказочной страны? Такие, как ты, просто не готовы отправиться в полный неожиданностей Новый год. Вы — позорные трусы. Вы несете в себе пораженческую демагогию людей, которые не верят в волшебство, власть таинства и таинство власти. Посмотри вокруг: у детей праздник, оливье, надежды на лучшее. Всем уютно в этом зале, кроме тебя. А ты портишь всем настроение и жизнь.

Кубик. Катись ты, продажное шарообразное.

Шарик. Раздутый бессмысленный квадрат! Встал и вышел вон!

Кубик. Круглый дурак.

Шарик. Уголовник!

Кубик и Шарик бросаются друг на друга. Начинается драка. Это тоже красивый и зрелищный номер. Поединок мировоззрений останавливает Мужепчус.

Мужепчус. Коллеги, коллеги! Не следует впадать в эскалацию. Это нерезистентно. Мы должны помнить, что мы представители волшебства, а значит, не прекращаем верить в чудеса, точки роста и прорывные технологии. Хватит горевать и раскачивать лес. Нас ждет невероятное приключение. Нам необходимо найти волшебную прорывную вакцину «Путник V», которая спасает не только от коронавируса, но и, главное, от сомнений в чудесах. Благодаря «Путнику V» мы навсегда останемся в сказке, а вот некоторые партнеры так и будут брести в неизвестном направлении. Конечно, дорога к источнику вакцины полна сложностей и неожиданных встреч. Но мы ведь для того и живем, так ведь, коллеги?

Зал одобрительно гудит. Кубик, Шарик, Игуана и Мужепчус отправляются в путь. Кубик едет на Шарике, потом они меняются местами — Шарик едет на Кубике.

1968 год, на советской фабрике елочных украшений. Фото: Галина Киселева / РИА Новости Сцена 3: сказочная страна во тьме, утрата ориентиров, выход в правовое поле

Как только компания начинает свой путь, сцена погружается в непроглядную тьму. Звучит тревожная музыка. Слышны лишь отдельные реплики. Выясняется, что на сцене внезапно появились новые герои. Это основополагающие сущности сказочной страны — Мох и Поток. Из объяснений с ними становится понятно, что с неба куда-то исчезли Луна и все звезды, нет света, а значит и его сторон. Мху теперь непонятно, с какой стороны деревьев расти, а Поток не знает, куда ему течь, поскольку он всегда был Северным, а теперь в связи с утратой Полярной звезды все ориентиры утеряны.

Кубик и Шарик начинают громко спорить. Кубик утверждает, что звезды не исчезли, а украдены, Шарик обвиняет во всем врагов сказочной страны, которые спят и видят, как бы ослабить ее волшебную силу. Мох и Поток спорят, ждать ли им вместе с детьми рассвета новой эры в следующем историческом цикле. Начинается драка. Ситуацию вновь спасает Мужепчус.

Мужепчус. Коллеги! Призываю вас взять себя в руки. Мы здесь не в игрушки играем, а решаем задачи сказочной важности. Те, кто это сделали, обязательно ответят по закону. Это проявление слабости однополярного мира, который хочет всех держать во тьме. Но у нас, к счастью, есть свой свет. Это свет законотворчества. И чтобы он всегда светил нам, важно оставаться в правильном поле. Что это за поле, дети?

Дети. Электромагнитное!

Мужепчус. Холодно.

Дети. Куликово!

Мужепчус. Теплее!

Дети. Русское!

Мужепчус. Близко!

Игуана. Правовое!

Мужепчус. Браво, Рита!

ПРОДОЛЖЕНИЕ