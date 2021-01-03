Террористы подвергли обстрелу Идлибскую зону деэскалации в Сирии

03.01.2021, 23:18, Новости дня

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Террористы (запрещенной в России) группировки «Джебхат ан-Нусра» обстреляли идлибскую зону деэскалации 17 раз в течение суток, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник.

«В идлибской зоне деэскалации зафиксировано 17 обстрелов со стороны позиций (запрещенной в России) террористической группировки «Джебхат ан-Нусра», – приводит слова контр-адмирала ТАСС.

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии уточнил, что из 17 обстрелов семь было зарегистрировано в провинции Идлиб, шесть – в провинции Латакия, один – в провинции Хама, три – в провинции Алеппо. Обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зафиксировано.

Напомним, 29 декабря трое российских военных полицейских, которые обеспечивали «безопасность вывода турецкого наблюдательного поста» у населенного пункта Трумба в «юго-восточной части зоны деэскалации Идлиб» в Сирии, получили легкие ранения при обстреле боевиками БТР-82А.