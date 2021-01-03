Священника застрелили в одной из церквей Техаса

03.01.2021, 23:18, Новости дня

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В одной из церквей американского города Уайнона в штате Техас застрелен священник, еще несколько человек пострадали, сообщила телекомпания ABC.

По данным телекомпании, в воскресенье утром священник вступил в перепалку с мужчиной, который прятался в одной из местных церквей, в результате мужчина выстрелил в священнослужителя из оружия, которое ранее отобрал у него. По данным властей, пострадали еще по меньшей мере два человека, передает ТАСС.

Представитель местного полицейского управления указал, что подозреваемый задержан. Губернатор Техаса Грег Эбботт выступил с соболезнованиями в адрес семьи погибшего и выразил благодарность сотрудникам правоохранительных органов.

Случаи стрельбы в США – не редкость. Так, 14 декабря стрельба произошла около кафедрального собора Иоанна Богослова в Нью-Йорке после рождественского выступления. Кроме того, 9 ноября в результате стрельбы в церкви в Северной Каролине погиб человек.