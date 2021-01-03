Отравители, кибервзломщики, назойливые везде вмешивающиеся и сующие свой нос в чужие дела шпионы: как российские агенты “разгулялись” в 2020 году

03.01.2021, 23:10, Разное

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Ряд побед, несколько поражений, но в целом итог, которым можно гордиться, – если вы Владимир Путин.

Published Dec. 31, 2020

Alexey Druzhinin/Sputnik/AFP via Getty

By Jeff Stein and Patricia Ravalgi

Если бы российская разведка была бейсбольной командой, это была бы хьюстонская Астро – хорошая, мощная, чрезвычайно опасная команда, но махинаторы, снискавшие известность тем что они нарушают правила игры и это им сходит с рук.

«Мне нравится эта аналогия», – говорит бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ по тайным операциям Марк Полимеропулос. «Я бы добавил, что игроки Хьюстона тоже никогда не подвергались санкциям, верно? Они потеряли своего тренера и генерального менеджера, но игроки вышли сухими из воды. Звучит знакомо, не правда ли?”

Какими бы ни были аналогии, в 2020 году российские шпионы вышли на поле, как сильные агрессивные спортсмены, одерживая крупные, умные шпионские победы на Западе, но при этом спотыкаясь на неуклюжих заговорах с убийствами, которые бросили еще более густую тень на их имена в высококонкурентной среде международных отношений. Кто-то мог бы сказать, что с таким послужным списком менеджера нужно было бы уволить, но опять же, этой командой руководит Владимир Путин. Ему просто все равно.

«Что меня удивляет, так это готовность Путина рискнуть попасться из-за такой мелочи, – говорит Джон Сайфер, который кое-что знает о русских, он был начальником отделения ЦРУ в Москве. Все эти цели «не представляли реальной угрозы для Путина».

Он отметил, что оппозиционер Алексей Навальный «получает примерно 3% поддержки» по всей России, однако в августе прошлого года ФСБ, орган внутренней безопасности Москвы, попытался отравить его до смерти нервно-паралитическим веществом «Новичок».

Это уже закономерность: два года назад ГРУ, беспощадная военная разведка России, отправила эскадрон смерти, чтобы ликвидировать с помощью того же Новичка давнего перебежчика Сергея Скрипаля. (Они чуть не убили его.) В феврале болгарские власти заочно обвинили трех российских агентов в попытке отравить софийского торговца оружием и двух его сообщников в 2015 году. В прошлом году Москва использовала более старомодный метод – пулю в голову, чтобы уничтожить чеченского сепаратиста в Германии.

Это компания Murder Inc. (Убийство Инкорпорейтед), правда без плащей и кинжалов, но и на том спасибо.

Дуглас Лондон, еще один бывший высокопоставленный чиновник ЦРУ в отставке, говорит, что все эти удары «служат своей цели и не требуют больших затрат».

«Ему нравится имидж мачо», – добавляет он. «Он просто русский старой закалки».

«Это переходит все границы, но он не поплатился ни за что из этого», – сказал Сайфер порталу SpyTalk .

Скажем так – Путин заплатил цену которую он вполне может пережить: суровую пощечину в виде изгнаний и санкций со стороны правительств, которые он оскорбил. Обзор портала SpyTalk, вдохновленный статьями Роба Ли , докторанта Королевского колледжа в Лондоне, показал, что в 2020 году, из семи стран были публично изгнаны 14 российских шпионов, большинство за шпионаж, несколько за политическое вмешательство. В этом году, в фарсе голливудского качества, из Праги выслали двух российских «дипломатов» после того, как было обнаружено, что они подбросили в местное СМИ фальшивую историю о том, что другой россиянин – как позже выяснилось, их соперник в посольстве, – якобы замышляет отравить чешских чиновников. В комедийной кульминации Москва резко отреагировала на PNG. В соседней Словакии трое россиян были высланы из страны в отместку за получение Москвой фальшивых словацких виз для въезда в Германию для убийства в Берлине.

То же самое происходит и в других местах, где агенты Москвы были пойманы с поличным на шпионаже или политических интригах.

«Что меня удивляет, так это готовность Путина рискнуть попасться из-за такой мелочи. ” – Джон Сайфер, бывший начальник отделения ЦРУ в Москве.

Только на прошлой неделе в Колумбии, например, двое подозреваемых офицеров российской разведки были высланы за якобы сбор разведданных об «энергетике и минеральных ресурсах» и «попытку завербовать источники в городе Кали».

Неделей ранее Болгария дала российскому дипломату 72 часа на то, чтобы покинуть страну, «после того, как прокуратура заявила, что он был причастен к шпионажу с 2017 года», сообщает агентство Reuters со ссылкой на министерство иностранных дел.

10 декабря Нидерланды выслали «двух предполагаемых российских дипломатов» за то, что они, как сообщает BBC, собирали информацию о «высокотехнологичном секторе от обширной сети источников». В сообщении говорилось, что высланные жители РФ были аккредитованными дипломатами, работавшими в посольстве РФ в Гааге.

Точно так же еще в августе Норвегия выслала российского «дипломата», участвовавшего в шпионаже, направленном против консалтинговой компании Осло специализирующейся в области судостроения, возобновляемых источников энергии и нефтегазовой отрасли. Неделю спустя Австрия выслала российского «дипломата», который, при поддержке гражданина Австрии, якобы в течение многих лет участвовал в экономическом шпионаже в технологической фирме. РФ ответила тем же.

Более серьезно Москва вмешивалась в Гайане, стране расположенной на севере материковой части Южной Америки, об этом говорилось в сообщениях поступивших из столицы этой страны в марте. «Россиянин, американец российского происхождения и ливиец были высланы по обвинению в попытке «вмешаться в избирательный процесс по указанию» оппозиционной партии посредством «заговора с целью подключения к компьютерной системе избирательной комиссии Гайаны».

Украина же не стала высылать российских агентов. В условиях виртуальной войны с Москвой идущей с момента ее вторжения и аннексии Крыма в 2014 году, Украина буквально на этой неделе «выявила четыре разведывательные сети и задержала одиннадцать агентов российских спецслужб, трое из которых участвовали в попытках саботажа и террористических атак на важнейшие объекты инфраструктуры – заявил Киев – Еще один агент ФСБ был задержан в Луганской области. Он пытался передать иностранной стороне секретную документацию по ракетному комплексу «Нептун», разработанному украинской оборонной промышленностью», – говорится в сообщении. Дальнейшие контрразведывательные расследования продолжаются.

Между тем российские агенты на Украине продолжают вмешиваться во внутреннюю политическую жизнь США, в частности участвуют в кампании Трампа и его адвоката Руди Джулиани по очернению сына Джо Байдена Хантера. В сентябре министерство финансов заявило, что собирается наказать пророссийского депутата украинского парламента Андрея Деркача за сговор с Джулиани с целью сфабриковать обвинения против Хантера Байдена. «Деркач … был активным российским агентом более десяти лет, поддерживая тесные связи с российскими спецслужбами», – сообщило министерство финансов. Сообщается, что Джулиани находится под следствием в Манхэттене за «потенциально незаконную прибыль от его работы с» американскими бизнесменами советского происхождения Львом Парнасом и Игорем Фруманом «в украинском газовом бизнесе».

У Вашингтона мало средств воздействия на Россию, кроме санкций или заочных обвинений в отношении российских агентов в деле Хантера Байдена и других, даже более вопиющих нападениях на США в 2020 году, поскольку все преступники были и находятся сейчас вне досягаемости правоохранительных органов США.

В октябре, например, США обвинили шестерых нынешних и бывших сотрудников российской военной разведки «в якобы совершении некоторых из самых разрушительных хакерских атак в мире в период с 2015 по 2019 год, включая выведение из строя энергосистемы Украины и нанесение ущерба почти на 1 миллиард долларов. трем американским компаниям». Все обвиняемые находятся за пределами США.

Аналогичным образом, официальные лица США все еще разбираются в юридических вариантах решения проблемы недавно обнаруженного массового вторжения России в компьютерные системы нескольких федеральных агентств, включая министерство обороны, Казначейство, министерства национальной безопасности, сельского хозяйства и торговли. «Хотя официальные лица США считают, что ответственность за теракты несет связанная с Россией организация или российские лица, они еще не окончательно определили, какие лица несут ответственность», – сказал CNN высокопоставленный чиновник администрации.

Из посольства РФ последовало ещё более возмущенное заявление: «очередная необоснованная попытка американских СМИ обвинить Россию в хакерских атаках на государственные органы США».

Два года назад, в ответ на отравление Скрипаля, США и 28 других стран выдворили в общей сложности более 150 российских чиновников. Только Вашингтон выслал 60 россиян, в том числе 12 офицеров разведки из представительства РФ в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, и закрыл российское консульство в Сиэтле.

В 2020 году Путин выглядел немного более осторожным в отношении зарубежных убийств. А может, это было просто совпадение, или отсутствие актуальных целей.

Российский авторитарный правитель не собирается менять курс. Напротив: он превозносит свои спецслужбы. В январе прошлого, 2020 года его глава СВР провел беспрецедентную церемонию чествования нескольких оперативников, отлично поработавших по всему миру.

У Путина есть веская причина гордо выпятить грудь, говорят бывшие высокопоставленные чиновники ЦРУ с долгой историей борьбы с Московским центром: Трамп не заставил Россию платить хоть сколько-нибудь существенную цену за свои эксцессы.

«Дело не в том, что русские так уж очень хороши, а в том, что, в течение последних четырех лет, политический климат не позволял разведывательному сообществу США использовать свои возможности и преимущества, а Белый дом прикрывал Кремль от последствий», – говорит Лондон. , который недавно закончил свою 34-летнюю карьеру в Подразделении секретных служб ЦРУ.

«В шпионаже нет правил, хотя это международно признанная форма деятельности», – говорит Дэн Хоффман, который помимо управления отделением ЦРУ в Москве вел крупномасштабные шпионские кампании против РФ в Европе и других странах. «Путин играет без правил, но только по максимуму, который может сойти ему с рук».

«Он либо просто головорез из КГБ, либо действительно напуган больше, чем мы думаем». – добавляет Сифер. «Я склонен думать, что он просто продолжает смотреть на мир как советский чекист, и они это делают».