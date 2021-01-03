 

В РФ создан новый прибор для изучения атмосферы Марса

03.01.2021, 23:08, Новости дня
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Российские ученые создали новый прибор, благодаря которому исследователи могут точнее определять состав атмосферы Красной планеты. Речь идет о спектрометре, представленном специалистами из МФТИ. В группу разработчиков входили также и сотрудники Реймсского университета.

Это лазерный прибор, при помощи которого можно достаточно точно определить количество различных изотопов в марсианском воздухе и отслеживать его изменение на протяжении всего года. Погрешность при этом должна составлять от 1 до 3 процентов.

Вдобавок ученые рассчитывают вскоре получить и образцы атмосферного воздуха с соседней планеты, которые будут отобраны во время полетов на Марс.



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