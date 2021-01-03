Нейробиологи рассказали о влиянии музыки на настроение

03.01.2021, 23:08, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Нейробиологи из Финляндии исследовали влияние музыки на эмоциональное состояние людей. В результате, как утверждают специалисты, удалось понять, каким образом при помощи музыки можно управлять настроением.

В фокус-группу вошли сто двадцать добровольцев, каждого из которых просили слушать музыку, пока идет сканирование МРТ. Благодаря этому, ученые сумели определить области головного мозга, которые активируются, когда человек слышит те или иные комбинации звуков.

Оказалось, что грустная и веселая музыка активирует разные участки мозга. Полученные данные исследователи хотят использовать для создания новых технологий музыкальной терапии. Возможны и другие применения результатов исследования.