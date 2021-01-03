 

Мнение: Южнокорейский авианосец

03.01.2021, 23:02, Разное
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Проект южнокорейского легкого авианосца.
Проект уже согласован и включен в планы оборонного рзавития на 2020-2024 годы. В этот период должна быть подготовлена вся техническая документация и проведена подготовка к началу строительства, которое должно пройти на южнокорейской верфи. Непосредственное начало строительство – 2024-2025 годы. Вступление в строй намечено на 2030-й год.

LPX-II будет уделять приоритетное внимание эксплуатации самолетов над десантными операциями и не будет иметь большой палубы. Там также не будет трамплина и будет два острова. Основным самолетом будет F-35B Lightning II, а все его сенсоры и вооружение будут собственными.
В отношении иностранных партнеров участвуют правительства и фирмы США и Великобритании. США передадут технологию для усиленной палубы в рамках покупки F-35B, в то время как Великобритания предоставляет технические и доктринальные рекомендации.

Источник: Colonel Cassad



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