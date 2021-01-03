 

Медики назвали признаки передозировки витамином D

03.01.2021, 22:58, Разное
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Витамин D необходим каждому человеку и опасным для здоровья является как его дефицит, так и переизбыток. Медики назвали признаки передозировки этим биологически активным веществом.
Исследования подтвердили пользу витамина D для защиты от болезней сердца и сосудов, уменьшения риска онкологии и заболеваний щитовидной железы. Этот микроэлемент оказывает влияние на выработку инсулина, уровень глюкозы в крови и фосфорно-кальциевый обмен. При нехватке витамина увеличивается вес, снижается плотность костей, ухудшается настроение и развивается гипертония. В то же время при употреблении витаминных добавок в чрезмерном количестве, превышающем суточную норму, появляется бессонница, повышается раздражительность, возникают боли в мышцах и суставах, повышается артериальное давление, возможна рвота и обезвоживание организма. Гипервитаминоз также приводит к снижению аппетита, запорам, интоксикации, повышает вероятность появления камней в почках.

Медики предупреждают, не следует бесконтрольно принимать препараты с витамином D, чтобы не допустить его переизбытка в организме. Они советуют проконсультироваться со специалистом, чтобы скорректировать дозу, и четко следовать его рекомендациям.



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