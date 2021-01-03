Конституционный кризис разгорелся не на шутку

03.01.2021, 22:28, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Указ президента Зеленского о временной отставке председателя Конституционного суда Украины Тупицкого КСУ выполнять отказался.

Пока народ наряжал елки и накрывал праздничные столы, готовясь к встрече Нового года, конфликт между президентом Украины и Конституционным судом разгорался дальше. О причинах коллизии наша газета уже писала. Напомню вкратце.

В октябре КСУ принял аннулировать ряд антикоррупционных законов, в частности, статью УК, которая предусматривала уголовную ответственность за предоставление недостоверных сведений в декларациях чиновников, а также лишил Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) полномочий по проверке деклараций и выявления конфликта интересов. Это вызвало резонанс в обществе и резкую реакцию президента страны: борьбу с коррупцией он называл своим приоритетом. Владимир Зеленский собрал Совет Национальной безопасности и обороны, где было решено игнорировать вердикт КСУ, и обратился в Венецианскую комиссию с просьбой оценить правомерность действий суда.

Ответ — совет из «Венецианки» пришел ожидаемый: систему электронного декларирования надо сохранить, а еще создать в Украине орган по отбору судей с участием международных экспертов и представителей гражданского общества.

В декабре Рада приняла закон о возобновлении деятельности НАПК и отправила документ на подпись главе государства. Зеленский завизировал закон незамедлительно. К тому моменту в прессе появились скандальные подробности из служебной биографии главы Конституционного суда Александра Тупицкого. Его карьерный рост шел под крылом Януковича и вызывал массу вопросов с главным во главе: каким образом этот человек оказался сейчас там, где оказался? Тупицкий пояснил о спланированной акции компрометации его персонально, Конституционного суда — в целом, и пообещал не сдаваться.

28 декабря Тупицкий должен был явиться в Офис Генпрокурора для вручения уведомления о подозрения в подкупе свидетеля и в заведомо неправдивых показаниях свидетеля. Кроме того, Офис направил Зеленскому ходатайство об отстранении Тупицкого от должности судьи сроком на два месяца — до выяснения всех обстоятельств дела. Герой журналистских расследований за «черной меткой» не явился, сослался на семейные обстоятельства, хотя никаких документальных подтверждений уважительной причины отсутствия не предоставил, уточнили в пресс-службе правоохранительного ведомства. Тогда Офис Генерального прокурора направил Тупицкому уведомление о подозрении по почте.

Зеленский вновь собрал СНБО: конституционный кризис нарастал. Информация о том, что происходило на заседании, в медиа не попала. Однако источники, близкие к Офису президента, свидетельствовали: президенту советовали издать указ и собственной властью отстранить Тупицкого на два месяца по статье 154 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В КСУ (у них, видимо, тоже было все в порядке с источниками) предупредили: «Ни Конституция, ни закон Украины «О Конституционном суде» не оперируют таким понятием, как отстранение судьи от занимаемой должности — порядок не прописан». В то же время Федор Вениславский, представитель президента в Конституционном суде Украины, заявил: подобное право и полномочия у главы государства как раз есть, они регламентируются Уголовно-процессуальным кодексом.

Владимир Зеленский (по образованию, напомню, юрист) в теоретические споры не вступал, а перешел к практике — к вечеру 29 декабря подписал указ, отстраняющий Александра Тупицкого на двухмесячный срок с мотивировкой: «ради восстановления справедливости и разрешения конституционного кризиса».

Реакция КСУ последовала незамедлительно. «С конституционно-правовой точки зрения указ президента Украины является юридически ничтожным и не может подлежать исполнению, поскольку он издан президентом Украины с превышением его конституционных полномочий», — говорится на официальном сайте суда. Авторы сообщения настаивают: Конституция, мол, не только не наделяет президента подобным правом — она вообще не предусматривает отстранения судьи от должности. Потому Зеленский обязан свой указ отменить. Более детально обсудить этот вопрос суд намерен на своем заседании 5 января. По данным информационного агентства «Укринформ», уже 30 декабря, во исполнение указа, служба охраны не пропустила Александра Тупицкого в здание суда. Но пропуск в здание для него заказал глава секретариата КСУ, после чего отстраненный Тупицкий проследовал в свой рабочий кабинет беспрепятственно. Возможно, и заседание 5 января проведет именно он — воевать, так воевать….

Офис президента вызов принял. Там заявили, что для анонимов, разместивших дезинформирующий общество текст на сайте КСУ, проступок просто так с рук не сойдет: «Любые «заявления», «разъяснения» и «выводы», размещенные на сайте суда, в отношении которых КСУ не принимал решений, являются юридически ничтожными, а должностные лица, отдавшие эти распоряжения, должны быть привлечены к ответственности, в том числе — уголовной, за присвоение полномочий Конституционного суда». Представитель президента в КСУ Федор Вениславский уверен, что «пан Тупицкий не может выполнять свои обязанности в течение двух месяцев и не может участвовать в заседаниях Конституционного суда и других мероприятиях, проводимых судом».

Но, по всей видимости, 5 января история получит дальнейшее развитие.

Ольга Мусафирова

собкор в Киеве