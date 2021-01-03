Роспотребнадзор заявил о мониторинге ситуации со смертельной «болезнью X» в Конго

03.01.2021, 22:26, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Роспотребнадзор изучает все источники и публикации о заболеваемости в Конго после данных о возможном возникновении новой смертельной «болезни X», заявили в пресс-службе ведомства.

В Роспотребнадзоре сообщили, что специалисты изучают «все источники и публикации по теме, которые касаются заболеваемости в Конго», передает РИА «Новости».

Ранее CNN сообщило, что ученый Жан-Жак Муембе-Тамфум, который одним из первых обнаружил вирус Эбола, предупредил о возможности появления смертельно опасной «болезни X».

По его словам, у одной из его пациенток в Демократической республике Конго были зафиксированы ранние симптомы геморрагической лихорадки, при этом тесты на Эболу и другие известные заболевания показали отрицательные результаты.

Ранее врач Сергей Нурисламов рассказал, что «британский» штамм COVID распространяется гораздо быстрее, чем уже известные штаммы SARS-Cov-2, при этом течение болезни проходит стремительнее.

Между тем в ВОЗ заявили, что нынешняя пандемия коронавируса не станет для человечества последней.