«Британский» штамм коронавируса обнаружен в Греции

03.01.2021, 22:26, Новости дня

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В Греции выявлен новый штамм коронавируса, впервые обнаруженный в Великобритании, сообщил телеканал «Антенна».

По имеющейся у телеканала информации, в Греции выявлено шесть случаев инфицирования новыми штаммами коронавируса. Новый штамм был обнаружен в тестах, переданных Институту медико-технологических исследований Афинской академии. Штамм был обнаружен в четырех образцах, отметил телеканал, выразив мнение, что именно обнаружение мутировавшего штамма, весьма вероятно, и привело к решению правительства ввести более строгий карантин в ближайшие дни, чтобы остановить любое крупномасштабное распространение инфекции в стране, передает ТАСС.

В свою очередь телеканал «Опен» сообщил, что у прошедших тестирование пассажиров (пять греков и один иностранец) рейса из Великобритании были выявлены штаммы мутировавшего коронавируса. В частности, у четырех пассажиров был подтвержден новый штамм, обнаруженный в Великобритании, а у двух – штамм, обнаруженный в Таиланде. Телеканал «Скай» сообщил, что все пассажиры, у которых были обнаружены новые штаммы, находятся на карантине в отеле под охраной полиции.

Ранее «британский» штамм коронавируса обнаружили на Кипре, а также выявили в Таиланде. 31 декабря 2020 года «британский» штамм коронавируса нашли в Китае.

Напомним, в Великобритании выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. С 31 декабря большая часть Англии перешла в наивысший режим угрозы распространения коронавируса, при котором гражданам рекомендуется оставаться дома, запрещается ходить в гости, закрыты непродовольственные магазины, театры, рестораны, пабы, парикмахерские и спортзалы. Более 70 государств, включая Россию, большинство стран ЕС, Австралию, Аргентину, Канаду, Китай и Турцию, объявили о том, что временно прекращают пассажирское авиасообщение с Великобританией.