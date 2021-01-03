Ученые: Долголетие мужчин зависит от времени секса

03.01.2021, 22:06, Разное

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Ученые из Иллинойского Университета в Чикаго установили зависимость продолжительности жизни мужчин от времени суток, в которое они чаще всего занимаются любовью. Специалисты подчеркивают пользу утренних интимных утех для продления жизни.

Американские исследователи опросили 2600 мужчин возрастом от 65 до 87 лет и обнаружили, среди занимающихся сексом не менее пяти раз в месяц практически 75% делают это утром после пробуждения. Среди представителей сильного пола в возрасте 80-87 лет утренние интимные утехи предпочитают 97 %. Ученые отмечают, занятия любовью по утрам более полезны для здоровья, чем вечерние и ночные, поскольку с их помощью можно избавиться от головных болей, нормализовать кровяное давление и снизить риск развития болезней сердца и сосудов. Также активная утренняя половая жизнь способствует избавлению от стрессов и неврозов. Сексолог Олег Шевченко подчеркивает положительное влияние секса на мужской организм в любое время суток, однако полагает, в первой половине дня оно наиболее выражено. По словам специалиста, эффект от половых контактов можно сравнить с результатами от гимнастических упражнений, так как тренируются мышцы, дыхательная и сердечно-сосудистая системы. Кроме того, максимальный уровень тестостерона у мужчин наблюдается в начале дня, постепенно снижаясь к вечеру. В то же время сексолог подчеркивает, утренние интимные утехи являются полезными только после полноценного сна, когда житель хорошо отдохнул и полон сил.