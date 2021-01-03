Двое украинских футболистов вошли в список 50 молодых талантов Европы

03.01.2021, 21:38, Новости дня

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Союз европейских футбольных ассоциаций УЕФА составил список из 50 лучших молодых игроков континента. В него, в частности, вошли украинцы: вратарь “Шахтера” Анатолий Трубин и защитник “Динамо” Илья Забарный.

По мнению УЕФА, 50 футболистов, включенных в список, “должны взорвать 2021 год”.

“Центральный защитник [Забарный] дебютировал за “Динамо” в сентябре. От звонка до звонка провел все девять матчей в Лиге чемпионов (включая квалификацию). Принял участие в трех осенних встречах сборной Украины в Лиге наций”, – рассказали в УЕФА о 18-летнем футболисте.

19-летнего Трубина охарактеризовали как “высокого вратаря с великолепной реакцией”. Он вышел в основном составе на пять матчей “Шахтера” на групповом этапе Лиги чемпионов и в трех из них не пропустил, говорится в сообщении.

Самый младший футболист в списке – 16-летний немец с камерунскими корнями Юссуфа Мукоко.

Форвард дортмундской “Боруссии” – самый юный дебютант в истории Лиги чемпионов, самый юный игрок и автор гола в истории чемпионатов Германии, рассказали в УЕФА.