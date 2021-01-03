 

В Крыму избили жену и дочь политзаключенного Приходько – Тягнибок

03.01.2021, 21:38, Новости дня
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Неизвестные жестоко избили супругу и дочь проукраинского активиста Олега Приходько в оккупированном Россией Крыму. Об этом 3 января в Facebook написал лидер партии “Свобода” Олег Тягнибок.

Нападение, по его информации, было совершено возле дома, где живут женщины, “за поддержку Олега”.

“Олег Приходько – коренной крымчанин. До оккупации Крыма возглавлял Сакскую городскую организацию ВО “Свобода”. После вторжения московитов не смог оставить полуостров по состоянию здоровья родных. В октябре 2019 московские спецслужбы совместно с представителями местной оккупационной “админстрации” похитили и посадили собрата”, – написал Тягнибок.

Он считает, что украинская власть “бросила Олега напроизвол”.

“Его не вносят ни в списки на обмен, ни в списки тех, чьим семьям из государственного бюджета предусматрена финансовая помощь”,  – отметил лидер “Свободы”,

https://www.facebook.com/oleh.tyahnybok/posts/3782143268473026

Проукраинского активиста Приходько сотрудники ФСБ задержали в аннексированном Крыму 10 октября 2019 года. Мужчину обвиняют в подготовке к совершению террористического акта, приобретении и хранении взрывоопасных веществ и изготовлении взрывоопасных веществ. Активист говорил, что далек от всех преступлений, которые ему инкриминируют, он отмечал, что только высказывал свое мнение и остается патриотом Украины.

В начале апреля 2020 года Приходько этапировали из следственного изолятора в Симферополе в СИЗО-1 Ростова-на-Дону.

28 мая в суде началось рассмотрение уголовного дела Приходько по существу. 7 сентября арест украинскому активисту продлили еще на три месяца. Апелляцию на продление меры пресечения суд в Московской области отклонил, Приходько на этом заседании напомнил судьям о незаконной аннексии Крыма.

В ноябре украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что состояние здоровья 62-летнего Приходько критически ухудшилось. В российском СИЗО его содержат в плохо освещенной камере, без надлежащей вентиляции, с несоблюдением норм санитарной площади на одного человека и в полной антисанитарии – там есть крысы, тараканы и другие насекомые, проинформировала она.

Российская прокуратура требует для Приходько 11 лет лишения свободы. Об этом 16 декабря сообщил проекту “Крым.Реалии” адвокат Назим Шейхмамбетов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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