Папа Римский принял отставку главы белорусских католиков Тадеуша Кондрусевича

03.01.2021, 21:36, Разное

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Папа Римский Франциск согласился принять отставку архиепископа Минского Тадеуша Кондрусевича. Об уходе главы белорусских католиков сообщает Vatican News.

В пресс-службе папы Римского уточнили, что уход Кондрусевича связан с достижением им предельного возраста. Новым апостольским администратором архиепархии назначен Казимир Великоселец. До этого он был генеральным викарием Пинской римско-католической епархии.

Сегодня теперь уже бывшему главе католической церкви Беларуси исполнилось 75 лет. В конце декабря ему удалось наконец вернуться на родину из Польши — вскоре после подачи прошения об отставке.

Осенью на фоне протестов в Беларуси архиепископу запретили въезд в страну. В конце августа в интервью польскому телеканалу Trwam архиепископ признал, что выборы в Беларуси прошли «нечестно», но, впрочем, дистанцировался и от оппозиции: «Мы не знаем, какие ценности они представляют… Нас это очень беспокоит», — заявил тогда он.

Из-за запрета на въезд Кондрусевич в течение четырех месяцев был вынужден оставаться в Польше и работать дистанционно. Александр Лукашенко, которого ЦИК признал победителем выборов в Беларуси, обвинял Кондрусевича в том, что он выезжал за границу «для консультаций», чтобы «разрушать страну».

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